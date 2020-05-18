Роспотребнадзор разрешил заполнять самолеты пассажирами только наполовину

18 Май 2020 2020-05-18T13:23:36+03:00

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Самолеты во время постепенного снятия ограничений по коронавирусу можно заполнять пассажирами только наполовину. Об этом в понедельник, 18 мая, заявили специалисты Роспотребнадзора.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ведомство сформировало рекомендации по организации работы всех видов транспорта после снятия ограничений из-за коронавируса, в том числе, по возобновлению воздушных рейсов. Среди прочих мер, предложенных экспертами для предотвращения распространения вируса – обеспечение социальной дистанции в самолетах. Для этого авиационным компаниям придется брать на борт вдвое меньше пассажиров, чем предполагает размер воздушного судна.

- При продаже билетов компании должны следовать принципу дистанцирования при заполнении борта самолета. Число пассажиров не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест. Кроме того, при регистрации на рейс нужно исключить рассадку пассажиров на соседние или расположенные в непосредственной близости друг к другу места - в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места, - объяснили в Роспотребнадзоре.

До этого служба посоветовала обеспечить всех сотрудников и пассажиров транспорта масками, перчатками и дезинфекторами, а также регулярно проверять их температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU