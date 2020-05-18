2020-05-18T14:02:45+03:00
Общество

Умер блогер Демехов, автор мема "***** не понял, но очень интересно"

Создатель YouTube-канала "Батя жжёт" Сергей Демехов умер в возрасте 52 лет
Ася КУЗНЕЦОВА
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СМИ сообщили о смерти блогера Сергея ДемеховаСМИ сообщили о смерти блогера Сергея ДемеховаФото: скриншот с видео
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Умер блогер YouTube-канала "Батя жжёт" Сергей Демехов. Об этом сообщил его друг.

Он также уточнил, что Демехов умер 14 мая от остановки сердца.

- За время съёмок я сроднился с батей и чувствую личную утрату. Хочу выразить благодарность всем преданным подписчикам за вашу любовь и тепло, - сказано в ролике, посвящённом смерти Демехова.

Он также известен, как автор слов "***** не понял, но очень интересно", ставших мемом.

На своём канале Демехов комментировал клипы российских исполнителей, в том числе PHARAOH, Feduk, FACE Моргенштерн и ЛСП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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