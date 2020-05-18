Умер блогер Демехов, автор мема "***** не понял, но очень интересно"
Создатель YouTube-канала "Батя жжёт" Сергей Демехов умер в возрасте 52 лет
СМИ сообщили о смерти блогера Сергея ДемеховаФото: скриншот с видео
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Умер блогер YouTube-канала "Батя жжёт" Сергей Демехов. Об этом сообщил его друг.
Он также уточнил, что Демехов умер 14 мая от остановки сердца.
- За время съёмок я сроднился с батей и чувствую личную утрату. Хочу выразить благодарность всем преданным подписчикам за вашу любовь и тепло, - сказано в ролике, посвящённом смерти Демехова.
Он также известен, как автор слов "***** не понял, но очень интересно", ставших мемом.
На своём канале Демехов комментировал клипы российских исполнителей, в том числе PHARAOH, Feduk, FACE Моргенштерн и ЛСП.
ИСТОЧНИК KP.RU