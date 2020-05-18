ВЦИОМ объяснил, почему россияне любят теории заговора

18 Май 2020 2020-05-18T16:55:05+03:00

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Люди любят теории заговора, потому что они всё объясняют и их невозможно опровергнуть, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

- Их можно даже назвать "верой заговора". Мы ещё три года назад спрашивали россиян, верят ли они в мировое правительство, и получилось, что порядка 46% россиян верят в это, - рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Большинство россиян, верящих в существование мирового правительства, считает, что в его состав входят олигархи и зарубежные политики, а само оно работает против россиян.

Валерий Фёдоров также сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда", что открытие границ, по его мнению, будет долгим. Он отметил, что сейчас из-за проверок перелёт, который раньше занимал пять часов, растягивается до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU