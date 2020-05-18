Каждый второй россиянин считает коронавирус опаснее гриппа
Около половины россиян считают коронавирус опаснее сезонного гриппа.
Опрос провели исследователи ВЦИОМ. Оказалось, 58 процентов опрошенных боятся коронавируса больше, чем гриппа. Причем среди москвичей таких больше, чем россиян с такой же позицией, но из других регионов. Это можно объяснить большим числом зараженных.
Еще около 25 процентов уверены - грипп и коронавирус одинаково опасны.
Здоровье опрошенные ставят на первое место - 60 процентов заявили, что опасаются заболеть или болезни своих близких.
- Скорее боятся потерять работу и доход 31% россиян,- сказано в материале ВЦИОМ.
Больше половины россиян (57 процентов) назвали достаточными меры, которые предпринимает правительство для борьбы с пандемией.
Из-за пандемии россияне, которые планировали отпуск, решили отказаться от поездок - за границу пока не уедешь - авиасообщение закрыто. Тем временем, в Турции уже ждут иностранцев - с 20 мая открывают границы для тех, кто прибыл лечиться. Летом планируют разрешить въезд для тех, кто едет просто отдыхать.
ИСТОЧНИК KP.RU