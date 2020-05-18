Каждый второй россиянин считает коронавирус опаснее гриппа

18 Май 2020 2020-05-18T18:20:04+03:00

Больше всего россияне боятся, что заразятся сами или заражения своих близких Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Около половины россиян считают коронавирус опаснее сезонного гриппа.

Опрос провели исследователи ВЦИОМ. Оказалось, 58 процентов опрошенных боятся коронавируса больше, чем гриппа. Причем среди москвичей таких больше, чем россиян с такой же позицией, но из других регионов. Это можно объяснить большим числом зараженных.

Еще около 25 процентов уверены - грипп и коронавирус одинаково опасны.

Здоровье опрошенные ставят на первое место - 60 процентов заявили, что опасаются заболеть или болезни своих близких.

- Скорее боятся потерять работу и доход 31% россиян,- сказано в материале ВЦИОМ.

Больше половины россиян (57 процентов) назвали достаточными меры, которые предпринимает правительство для борьбы с пандемией.

Из-за пандемии россияне, которые планировали отпуск, решили отказаться от поездок - за границу пока не уедешь - авиасообщение закрыто. Тем временем, в Турции уже ждут иностранцев - с 20 мая открывают границы для тех, кто прибыл лечиться. Летом планируют разрешить въезд для тех, кто едет просто отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU