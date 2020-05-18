В США не будут возбуждать уголовное дело против Обамы из-за ситуации с возможным вмешательством в выборы
Генпрокурор США прокомментировал расследование дела о вмешательстве в американские выборы 2016 года. Якобы за предвыборным штабом Трампа, на тот момент кандидата, следили спецслужбы. В генпрокуратуре допускают, что за этим стоят спецслужбы США. Кроме того, власти заявляли о якобы российском вмешательстве, хотя доказательств так никто и не предоставили.
- Мы не ожидаем, что бывший президент США Барак Обама предстанет перед уголовным расследованием в результате пересмотра расследования ФБР,- сообщил гепрокурор, его слова приводит Reuters.
Советник президента США ранее заявлял, что России нет смысла желать избрания Трампа, поэтому логики в обвинениях он не видит. Несмотря на это, некоторые представители Белого дома публично заявляют, что допускают - на выборы президента в 2020 году Россия якобы тоже попытается повлиять.
ИСТОЧНИК KP.RU