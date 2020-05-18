В США не будут возбуждать уголовное дело против Обамы из-за ситуации с возможным вмешательством в выборы

18 Май 2020 2020-05-18T19:48:33+03:00

В ФБР расследуют дело о вмешательстве в выборы 2016 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США подозревают, что за предвыборным штабом Трампа была слежка

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Генпрокурор США прокомментировал расследование дела о вмешательстве в американские выборы 2016 года. Якобы за предвыборным штабом Трампа, на тот момент кандидата, следили спецслужбы. В генпрокуратуре допускают, что за этим стоят спецслужбы США. Кроме того, власти заявляли о якобы российском вмешательстве, хотя доказательств так никто и не предоставили.

- Мы не ожидаем, что бывший президент США Барак Обама предстанет перед уголовным расследованием в результате пересмотра расследования ФБР,- сообщил гепрокурор, его слова приводит Reuters.

Советник президента США ранее заявлял, что России нет смысла желать избрания Трампа, поэтому логики в обвинениях он не видит. Несмотря на это, некоторые представители Белого дома публично заявляют, что допускают - на выборы президента в 2020 году Россия якобы тоже попытается повлиять.

ИСТОЧНИК KP.RU