2020-05-18T19:48:33+03:00
В мире

В США не будут возбуждать уголовное дело против Обамы из-за ситуации с возможным вмешательством в выборы

В США подозревают, что за предвыборным штабом Трампа была слежка
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ФБР расследуют дело о вмешательстве в выборы 2016 годаВ ФБР расследуют дело о вмешательстве в выборы 2016 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генпрокурор США прокомментировал расследование дела о вмешательстве в американские выборы 2016 года. Якобы за предвыборным штабом Трампа, на тот момент кандидата, следили спецслужбы. В генпрокуратуре допускают, что за этим стоят спецслужбы США. Кроме того, власти заявляли о якобы российском вмешательстве, хотя доказательств так никто и не предоставили.

- Мы не ожидаем, что бывший президент США Барак Обама предстанет перед уголовным расследованием в результате пересмотра расследования ФБР,- сообщил гепрокурор, его слова приводит Reuters.

Советник президента США ранее заявлял, что России нет смысла желать избрания Трампа, поэтому логики в обвинениях он не видит. Несмотря на это, некоторые представители Белого дома публично заявляют, что допускают - на выборы президента в 2020 году Россия якобы тоже попытается повлиять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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