В США число зараженных коронавирусом превысило 1,5 миллиона человек

18 Май 2020 2020-05-18T20:33:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В США продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом - на 18 мая инфицированы 1,5 миллиона человек. Это общий показатель по заболевшим с начала пандемии. Около 90 тысяч умерли.

Остановить распространение вируса в США пока не получилось, но власти решили с понедельника 18 мая начать ослаблять блокировку на территории 50 штатов. В стране вновь заработали заводы, в том числе по производству автомобилей. Эти новости привели к подорожанию американский акций, как и сообщения о возможной вакцине от коронавируса, над которой работает компания Moderna Inc. Это одна из восьми групп ученых, которые уже приступили к клиническим испытаниям.

Исследователи заявили, что первый этап, в рамках которого препарат ввели восьми добровольцам, был успешным - у всех появились антитела, как если бы эти люди переболели коронавирусом. Ученые получили разрешение на проведение нового испытания, вакцину введут почти 20 тысячам человек.

ИСТОЧНИК KP.RU