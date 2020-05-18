2020-05-18T20:33:57+03:00
В мире

В США число зараженных коронавирусом превысило 1,5 миллиона человек

Американские ученые в июле приступят к третьему этапу исследований вакцины от коронавируса на людях
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус убил почти 90 тысяч человек в СШАВирус убил почти 90 тысяч человек в СШАФото: REUTERS
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В США продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом - на 18 мая инфицированы 1,5 миллиона человек. Это общий показатель по заболевшим с начала пандемии. Около 90 тысяч умерли.

Остановить распространение вируса в США пока не получилось, но власти решили с понедельника 18 мая начать ослаблять блокировку на территории 50 штатов. В стране вновь заработали заводы, в том числе по производству автомобилей. Эти новости привели к подорожанию американский акций, как и сообщения о возможной вакцине от коронавируса, над которой работает компания Moderna Inc. Это одна из восьми групп ученых, которые уже приступили к клиническим испытаниям.

Исследователи заявили, что первый этап, в рамках которого препарат ввели восьми добровольцам, был успешным - у всех появились антитела, как если бы эти люди переболели коронавирусом. Ученые получили разрешение на проведение нового испытания, вакцину введут почти 20 тысячам человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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