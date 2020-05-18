«Будут большие объявления»: Трамп пообещал сделать важное заявление о вакцине от коронавируса

18 Май 2020 2020-05-18T23:52:22+03:00

По словам главы Белого дома, США достигли «огромного прогресса» в плане терапии и препаратов

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Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями ресторанного бизнеса и промышленности анонсировал «большие объявления» по теме создания лекарства от коронавируса COVID-19, передает агентство Reuters.

«Это важный день в плане терапии и вакцин, достигнут огромный прогресс. Будут большие объявления», - приводит агентство слова американского лидера.

Напомним, ранее он говорил, что не уверен в том, что американским специалистам удастся создать вакцину от новой коронавирусной инфекции до конца этого года.

Как писал сайт kp.ru, сотрудники Калифорнийской биотехнологической компании Sorrento Therapeutics, кажется, ближе всех подошли к разработке лекарства, способного эффективно противостоять коронавирусу. Они утверждают, что обнаружили антитело, полностью блокирующее COVID-19.

На сегодняшний день в США зарегистрированы свыше 1,5 миллиона случая заражения, умерли 91,6 тысячи веловек. Выздоровели 351,7 тысячи больных.

ИСТОЧНИК KP.RU