2020-05-06T04:51:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп не уверен, что в США до конца года создадут вакцину от коронавируса

Глава Белого дома сообщил, что его каждый день информируют о работе над средством против COVID-19
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американские специалисты рассчитывают создать вакцину от коронавируса до конца текущего года, но нет полной уверенности в том, что сделать это удастся. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналистам американского телеканала ABC, которое вышло в эфир во вторник.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американский лидер объявил журналистам, что сформированная им в конце января группа по борьбе с коронавирусом COVID-19 прекращает работу, а вместо нее в Белом доме будет создана другая межведомственная группа, которая займется вопросами восстановления экономики страны.

На сегодняшний день в США зафиксировано более 1,2 миллиона заразившихся коронавирусом, умерли свыше 72,2 тысячи человек. Выздоровели 200,6 тысяч американцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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