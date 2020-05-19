2020-05-19T01:12:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин объяснил ситуацию с коронавирусом в Дагестане

В республике большое число инфицированных, потому что люди поздно обращаются за помощью к медикам и пытаются лечиться сами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин на удаленном совещании с руководством и представителями общественности Дагестана назвал причины сложной ситуации с коронавирусом в республике: люди занимаются самолечением на дому и не сразу обращаются за помощью к медикам.

Глава государства также отметил, что многие жители Дагестана жалуются и на то, что не всегда можно получить помощь врачей вовремя.

«Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме», - сказал он.

В связи с этим президент поручил республиканским властям дополнительно проанализировать, как исполняются рекомендации санитарных врачей, в частности, по ограничению массовых мероприятий. Кроме того, Владимир Путин поручил МЧС провести в Дагестане масштабную санитарную обработку общественных мест, Минобороны – построить там медицинский центр, а Минздраву – как можно быстрее решить проблемы с нехваткой тест-систем, медицинского оборудования и лабораторных мощностей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дагестан с апреля занимает первые строчки в перечне российских регионов, где выявляется больше заразившихся коронавирусом, чем в остальных. Например, за минувшие сутки в республике зафиксировано 89 новых инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин объяснил ситуацию с коронавирусом в Дагестане
В Египте 18 отелей получили разрешение возобновить работу
Трамп рассказал, какие таблетки принимает для профилактики коронавируса
«Будут большие объявления»: Трамп пообещал сделать важное заявление о вакцине от коронавируса
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,6 миллиона человек
В Турции вновь ввели комендантский час, несмотря на открытие границ
В США требуют от Китая заплатить пострадавшим от пандемиям странам больше 2 миллиардов долларов
У восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта родилась дочь
Второго президента Украины Леонида Кучму подозревают в госизмене
В Россию из США поставят 200 аппаратов ИВЛ
Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду за нарушение самоизоляции
В США подтвердили связь коронавируса с синдромом Кавасаки у детей
В Центробанке ожидают дальнейшее повышения годовой инфляции
Ради утиной семьи росгвардейцы перекрыли движение на Ленинском проспекте