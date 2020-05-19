Путин объяснил ситуацию с коронавирусом в Дагестане

19 Май 2020 2020-05-19T01:12:27+03:00

В республике большое число инфицированных, потому что люди поздно обращаются за помощью к медикам и пытаются лечиться сами

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Президент России Владимир Путин на удаленном совещании с руководством и представителями общественности Дагестана назвал причины сложной ситуации с коронавирусом в республике: люди занимаются самолечением на дому и не сразу обращаются за помощью к медикам.

Глава государства также отметил, что многие жители Дагестана жалуются и на то, что не всегда можно получить помощь врачей вовремя.

«Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме», - сказал он.

В связи с этим президент поручил республиканским властям дополнительно проанализировать, как исполняются рекомендации санитарных врачей, в частности, по ограничению массовых мероприятий. Кроме того, Владимир Путин поручил МЧС провести в Дагестане масштабную санитарную обработку общественных мест, Минобороны – построить там медицинский центр, а Минздраву – как можно быстрее решить проблемы с нехваткой тест-систем, медицинского оборудования и лабораторных мощностей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дагестан с апреля занимает первые строчки в перечне российских регионов, где выявляется больше заразившихся коронавирусом, чем в остальных. Например, за минувшие сутки в республике зафиксировано 89 новых инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU