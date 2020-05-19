Трамп поставил ультиматум ВОЗ

19 Май 2020 2020-05-19T07:14:09+03:00

Трамп обвиняет ВОЗ в игнорировании начала распространения коронавируса в Китае в конце 2019 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если организация не улучшит ситуацию с коронавирусом в течение 30 дней, США её покинут

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп заявил в письме к главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, что примет меры, если ВОЗ не возьмёт на себя ответственность за "существенные улучшения" в ближайшие 30 дней ситуации с распространением коронавируса в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU