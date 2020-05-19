2020-05-19T07:14:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп поставил ультиматум ВОЗ

Если организация не улучшит ситуацию с коронавирусом в течение 30 дней, США её покинут
Ася КУЗНЕЦОВА
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Трамп обвиняет ВОЗ в игнорировании начала распространения коронавируса в Китае в конце 2019 годаТрамп обвиняет ВОЗ в игнорировании начала распространения коронавируса в Китае в конце 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп заявил в письме к главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, что примет меры, если ВОЗ не возьмёт на себя ответственность за "существенные улучшения" в ближайшие 30 дней ситуации с распространением коронавируса в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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