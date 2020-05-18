В США требуют от Китая заплатить пострадавшим от пандемиям странам больше 2 миллиардов долларов

18 Май 2020 2020-05-18T22:51:57+03:00

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В Совете национальной безопасности при Белом доме требуют, чтобы Китай выплатил пострадавшим от пандемии странам больше 2 миллиардов долларов.

Об этих двух миллиардах долларов председатель КНР Си Цзиньпинь сообщил 18 мая, деньги направят странам на "стимулирование социально-экономического развития" в течение двух лет. Но в США считают, что этой компенсации недостаточно.

- Как источник вспышки Китай несет особую ответственность, чтобы заплатить больше и давать больше,- сказано в сообщении руководителя пресс-службы СНБ при Белом доме Джона Эллиота. -США выделили 10,2 млрд долларов на глобальные меры по реагированию на коронавирус.

По версии американских властей, Китай объявил о 2 миллиардах для того, чтобы отвлечь от страны, выступающие с требованием провести независимую оценку ситуации с возникновением пандемии.

Президент США неоднократно называл КНР виновником эпидемии, по его версии власти страны намеренно скрывали данные, чтобы самим подготовиться и запастись медикаментами и техников. Доказательств в США предоставить не смогли. Но Трамп публично заявлял, что разочарован в Китае и готов разорвать отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU