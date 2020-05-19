2020-05-19T11:41:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Трибуны в Южной Корее заполнили надувными женщинами

Зрители не могут прийти на матчи из-за пандемии, поэтому организаторы футбола нашли креативное решение
Ксения АНУФРИЕВА
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Трибуны в Южной Корее заполнили надувными женщинамиТрибуны в Южной Корее заполнили надувными женщинамиФото: REUTERS
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Пандемия коронавируса бросила новый вызов для спортивных лиг по всему миру: зрители не могут прийти на матчи из-за ограничений, но создавать атмосферу на трибунах для поддержки спортсменов все равно надо.

Самое креативное решение проблемы нашли представители ФК «Сеул» в Южной Корее, заполнив пустые трибуны на футбольном поле надувными женщинами. Но далеко не все клубы рискнут последовать примеру южнокорейских коллег: фанаты в стране сразу же обвинили «креативщиков» в использовании на трибунах «секс-кукол» с рекламой порнографии.

Фанаты сразу же обвинили «креативщиков» в использовании на трибунах «секс-кукол» с рекламой порнографии Фото: REUTERS

Фанаты сразу же обвинили «креативщиков» в использовании на трибунах «секс-кукол» с рекламой порнографииФото: REUTERS

ФК «Сеул» поспешил объяснить фанатам, что надувные женщины были вовсе не «секс-куклами», а «премиальными манекенами», но признал, что они принадлежали поставщику, производящему секс-игрушки.

Производитель необычных «манекенов» уже извинился перед футбольным клубом за рекламу порнографии на куклах, которая строго запрещена на территории Южной Кореи.

- Они должны были снять все логотипы до начала игры, но было несколько повязок для волос и логотипов, оставшихся на виду, - отметил поставщик в интервью BBC News.

Всего на трибуналах разместили 28 надувных женщин и двух мужчин.

Производитель необычных «манекенов» уже извинился перед футбольным клубом Фото: REUTERS

Производитель необычных «манекенов» уже извинился перед футбольным клубомФото: REUTERS

Как ранее сообщал сайт kp.ru, почти также подошли к проблеме пустующих трибун во время коронавируса и в Германии. В Бундеслиге придумали, как заполнить трибуны - они распечатали 12 тысяч картонных фигур реальных болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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