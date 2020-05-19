2020-05-19T16:12:55+03:00
Общество

Мониторинг выплат врачам показал, что доплату получили 79 процентов медиков

Проверку организовали по поручению президента сотрудники ОНФ
Наталия КУДРЯШОВАЮлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин провел совещание по соцвыплатамВладимир Путин провел совещание по соцвыплатамФото: REUTERS
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Общероссийский народный фронт проводит проверку по ситуации с выплатами врачам. Речь о деньгах, которые положены медикам, а также водителям "скорых", за работу в особых условиях, с пациентами, зараженными коронавирусом. Медики могут рассчитывать на прибавку от 25 до 80 тысяч рублей.

- Вчера закончился второй этап мониторинга, 79% врачей подтвердили получение выплат,- сообщил Михаил Кузнецов руководитель ОНФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин жестко потребовал выполнить поручение президента по выплатам медикам. Есть регионы, это подтвердил во время совещания Владимир Путин, где медики получили не те суммы, которые им обещали. Он поручил наладить обратную связь и напомнил, что врачи могут оставить вопросы и обращения на портале Госуслуги. Сюда поступило по данным на 18 мая около 6,5 тысячи обращений от медиков, желающих получить разъяснения по выплатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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