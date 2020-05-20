"Нам с этим жить": Академик рассказал о второй волне коронавируса

20 Май 2020 2020-05-19T17:41:26+03:00

По мнению вирусолога, вспышка заболевания может произойти осенью или зимой

Изменить размер текста: A A

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в дальнейшем. По его словам, COVID-19 попал в человеческую популяцию навсегда.

- Вторая волна, которую все ждут, она, скорее всего, будет. Зимой или в середине осени будет небольшой подъем заболеваемости. Нам с этим жить и поэтому надо просто привыкать к этой ситуации, - рассказал Зверев в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, в осенне-зимний период обычно происходит вспышка респираторных инфекций, и коронавирус - не исключение.

Что касается выхода из нынешнего карантина, вирусолог предложил сделать это, как можно раньше. Он отметил, что ограничения нужно отменять постепенно, но уже сейчас можно разрешить людям выходить на улицы, дышать свежим воздухом. Сидя на самоизоляции, они также теряют здоровье.

- Мы больше людей потеряем от других хронических болезней, которые накапливаются у тех людей, которые сидят дома на самоизоляции, - заключил эксперт.

КСТАТИ

Ожирение, депрессия и панические атаки: врачи рассказали, чем чревата малоподвижность в самоизоляции

Большинство из минусов гиподинамии можно победить, если взять себя в руки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU