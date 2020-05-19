Трамп объявил об успехах США в разработке вакцин от коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T23:34:39+03:00

По его словам, испытания препаратов находятся на «первой и второй фазах»

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с членами своей администрации объявил, что американские специалисты достигли больших успехов в разработке вакцин и методов лечения коронавируса COVID-19.

«Мы делаем огромные шаги вперед в том, что касается методов терапии, препаратов для лечения и вакцин», - приводит его слова агентство Reuters.

Глава Белого дома уточнил, что испытания вакцин находятся на «первой и второй фазах». Это значит, что начались испытания препаратов на небольшой группе людей.

«Я думаю, что мы даже опережаем график», - отметил Трамп, добавив, что как только вакцина будет получена, ее раздадут во все штаты страны, а для скорости задействуют военных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 18 мая, он анонсировал «большие объявления» по теме создания лекарства от коронавируса. На сегодняшний день в США зарегистрированы свыше 1,5 миллиона случая заражения, умерли 93, 1 тысячи человек. Выздоровели 361,3 тысячи больных.

ИСТОЧНИК KP.RU