2020-05-20T01:57:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван простой способ поддержать иммунитет после изоляции

Психолог подчеркивает, что очень важно соблюдать режим дня, делать зарядку и радоваться миру
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постепенно у нас в стране ослабляется режим ограниченийПостепенно у нас в стране ослабляется режим ограниченийФото: Андрей АБРАМОВ
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Введенный из-за распространения коронавируса режим строгих ограничений в нашей стране постепенно ослабляется, и уже привыкшие жить на самоизоляции россияне возвращаются к прежнему ритму жизни. Как правильно выйти из самоизоляции, с какими трудностями нам предстоит столкнуться и как их преодолеть, сайту kp.ru рассказала психолог, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова.

Отвечая на вопрос, как поддержать свой иммунитет после карантина, она перечислила: режим дня, полноценный сон, хорошее питание, регулярные физические нагрузки.

«Но это мало кому удается. Не ругайте себя за то, что распорядок дня не всегда выдерживается, но понемногу выходите на оптимальный для себя режим», - советует специалист.

«А вот то, что сделать можно реально, когда выходите на улицу: дайте себе несколько секунд для того, чтобы порадоваться миру. Пусть это будет пение птиц, свежий воздух, цвет листьев и глубина неба, теплота солнца, дуновение ветра. Дадим себе несколько секунд на простую радость от жизни, на восхищение этим миром!» - добавила психолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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