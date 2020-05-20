2020-05-20T03:11:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Как привыкнуть к работе после выхода с самоизоляции: советы психолога

Человеческая психика быстро реагирует на изменения, поэтому адаптация пройдет быстро и успешно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мы какое-то время привыкали жить на самоизоляции и перестроились под новые условия, теперь пора отвыкатьМы какое-то время привыкали жить на самоизоляции и перестроились под новые условия, теперь пора отвыкатьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Привыкшие жить на самоизоляции россияне постепенно возвращаются к прежнему ритму жизни. Как заново привыкнуть к работе, сайту kp.ru рассказала психолог, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова. В первую очередь – не нужно себя винить за медлительность и ошибки.

«Да, многое мы не будем делать так же быстро, как раньше. Нам потребуется больше времени, чтобы собраться на работу. Мы отвыкли от того, чтобы загодя подбирать нужную одежду. Мы изменили пространство в квартире, подстроились под режим постоянной домашней жизни и теперь собираться на работу будем чуть-чуть по-другому. Быть может, мы куда-то опоздали, сделали какую-то ошибку. Помним, что сейчас нам многое нужно учиться выполнять заново и стараемся себя не винить за медлительность и неточность», - говорит специалист.

А на рабочем месте Марина Розенова советует быть внимательными и сконцентрированными, наблюдать за происходящим.

«Наблюдайте за тем, что происходит вокруг, в этой нашей прекрасной «наруже». Применяйте эвристический подход к реальности, словно нам кто-то задает задачку, которую нужно решить. Вообразите себя Штирлицем, в конце концов, который собирает информацию о текущей работе в офисе», - рекомендует психолог.

«Наблюдайте, быть может, теперь больше обязанностей, больше дел, а может быть, их стало меньше? А всем ли одинаково урезали зарплату? Что бы ни происходило, даже что-то неприятное для нас, мы наблюдаем, мы сосредоточены, собираем информацию, мы разгадываем нашу головоломку. Не принимаем быстрых решений!» - добавила она.

Психолог поясняет, что сейчас наша задача «дать процессу развернуться и посмотреть, куда он вырулит, а уже потом принимать взвешенные и обоснованные решения», а наблюдение, по ее словам, «включает в дело весь наш перцептивный аппарат, все наши чувствительные системы восприятия», потом это даст возможность принять адекватное ситуации решение.

Конечно, первое время мозг будет перестраиваться, но психика быстро реагирует на изменения, поэтому, как заверила специалист, «наша новая адаптация обязательно пройдет успешно и в короткие сроки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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