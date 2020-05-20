Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Добровольно отдавать Каракасу золотые слитки на сумму 1,2 миллиарда долларов никто не собирается
Власти Венесуэлы намерены продать слитки и направить вырученные деньги на борьбу с коронавирусомФото: REUTERS
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Центральный банк Венесуэлы подал в лондонский суд иск против Банка Англии с целью вернуть хранящиеся там золотые слитки стоимостью 1,2 миллиарда долларов для финансирования борьбы с эпидемией коронавируса, передает агентство Reuters со ссылкой на документы суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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