20 Май 2020 2020-05-20T06:35:22+03:00

В России могут смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Фото: Сергей Бобылев/ТАСC

Такое предложение содержится в направленном в правительство плане по восстановлению экономики страны

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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, такое предложение содержится в подготовленном Минэкономразвития, Минфином и Минтрудом проекте общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики страны. Документ уже направлен в кабинет министров.

В частности, проект предполагает, что до конца 2020 года смогут выйти на пенсию люди предпенсионного возраста, которые потеряли работу за три года до ухода на заслуженный отдых. Об этом пишет газета «Известия», редакция которой ознакомилась с документом.

ИСТОЧНИК KP.RU