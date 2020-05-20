WWF: в этом году леса будут гореть сильнее, чем в 2019-м

20 Май 2020 2020-05-20T09:11:35+03:00

В WWF спрогнозировали, что леса в России будут гореть сильнее Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Всемирный фонд дикой природы (WWF) составил рейтинг регионов, которые горят сильнее чем обычно. В 2020 году лесные пожары стали фиксироваться чаще. По прогнозам специалистов фонда, мы можем снова стать свидетелями глобальных пожаров, которые в прошлом году бушевали в стран. Тогда крупные лесные пожары, охватившие Сибирь, Дальний Восток, Бурятию и Якутию, уничтожили почти 9 миллионов гектаров леса.

Регионы, которые стали гореть сильнее:

Республика Саха (Якутия),

Забайкальский край,

Красноярский края,

Амурская обл,

Иркутская обл,

Белгородская обл,

Кемеровская обл,

Курская обл,

Липецкая обл,

Новосибирская обл,

Омская обл,

Республика Адыгея.

— В первую очередь распространение огня зависит от климатических факторов. Жара, которая стоит в Восточной части России, в Сибири, на юге Европейской части страны отражается на пожарной обстановке. Скорее всего, прошлогодняя ситуация повторится, а может и превзойдет масштабы. 90% пожаров происходит по вине человека, вряд ли режим самоизоляции исправит ситуацию, — пояснил «Известиям» директор лесной программы WWF Андрей Щеголев.

Синоптики прогнозируют, что наступающее лето может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Особый противопожарный режим введен в 53 субъектах России.

- На юге Сибири пожары начинаются из-за выжигания сухой травы. Эта мера якобы должна уберечь от пожаров, а на самом деле только провоцирует их, - пояснил Андрей Щеголев.

Регионы, которые стали гореть меньше:

Амурская область,

Астраханская обл,

Курганская обл,

Республика Башкортостан,

Тюменская обл,

Удмуртская Республика

— Амурская область в лидерах, потому что принят полный запрет на выжигание травы. Обычно этот регион входит в тройку самых горящих после майских, а в прошлом году даже не попал в десятку. За палом травы там стали жестко следить, — отметил председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов.

Реальным способом сократить лесные пожары может стать обязанность для сельхозпроизводителей не допускать пожаров на вверенных им землях. Помимо этого, нужен централизованный подход в борьбе с огнем, сегодня помощь от соседей является уголовно наказуемой, так как считается нецелевым расходованием бюджетных средств.

Остро стоит вопрос финансирования, в регионах не хватает лесничих, поэтому нет контроля за территориями, о пожарах узнают слишком поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU