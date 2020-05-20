Защита сестёр Хачатурян попросила помощи у спецдокладчика ООН

20 Май 2020 2020-05-20T09:56:50+03:00

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Адвокат младшей из сестёр Хачатурян Алексей Паршин обратился за помощью к Дубравке Симонович - спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин. Он просит её помочь прекратить дело.

ИСТОЧНИК KP.RU