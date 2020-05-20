Защита сестёр Хачатурян попросила помощи у спецдокладчика ООН
Адвокат призвал Дубравку Симонович обратиться к российским властям
Защита сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке СимоновичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Адвокат младшей из сестёр Хачатурян Алексей Паршин обратился за помощью к Дубравке Симонович - спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин. Он просит её помочь прекратить дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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