2020-05-20T12:43:04+03:00
Общество

В Госдуме поддержали более мягкие условия выхода на пенсию

Инициативу Минэкономразвития прокомментировал депутат Ярослав Нилов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме одобрили идею Минэкономразвития о досрочных пенсияхВ Госдуме одобрили идею Минэкономразвития о досрочных пенсияхФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Госдуме поддержали инициативу Минэкономразвития смягчить для россиян условия для досрочного выхода на пенсию. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что ранее в России также была предусмотрена такая возможность для людей предпенсионного возраста, но ей мало кто пользовался.

«Очевидно, что изменение параметров пенсионной системы нашло отражение на рынке труда. Людям предпенсионного возраста бывает достаточно сложно найти работу. И формат, когда можно воспользоваться нормой и досрочно выйти на пенсию, на два года раньше, его стали использовать», — цитирует депутата телеканал «360».

Увеличение же срока досрочного выход на пенсию с двух до трех лет Нилов назвал правильной инициативой.

«Надеюсь, это предложение будет оформлено в виде законопроекта. Это правильно и следует поддержать», - заявил депутат «Российской газете».

Напомним, ранее Минэкономразвития, Минфин и Минтруд подготовили инициативу, согласно которой россияне предпенсионного возраста смогут выйти на заслуженный отдых на три года ранее уже до конца 2020 года, передают «Известия».

Сайт kp.ru публикует подробный список, кто сможет воспользоваться новым правом и как оформить досрочную пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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