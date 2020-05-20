2020-05-20T13:47:28+03:00
Политика

Зеленский пообещал представителям прошлой власти Украины «много приключений и приговоров»

Украинский лидер прокомментировал расследование по делу о государственной измене в отношении Порошенко
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Зеленский пообещал представителям прошлой власти Украины «много приключений и приговоров»Зеленский пообещал представителям прошлой власти Украины «много приключений и приговоров»Фото: REUTERS
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Комментируя расследование по делу о злоупотреблении властью и государственной измене в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, действующий украинский лидер предрек своим предшественникам «очень много разных приключений и разных приговоров».

«Что касается приговора Порошенко - я уверен в этом и уверен, что всё это ещё впереди… Я думаю, они так руководили страной, что их ждёт очень много разных приключений и разных приговоров», - заявил глава незалежной.

При этом украинский президент отметил, что это «всё-таки не его полномочия, а приговоры суда» и реагировать на все эти проступки политиков должна прокуратура, а также правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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