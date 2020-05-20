Проект "Северный поток 2" освободили на 20 лет от норм газовой директивы ЕС
Немецкий регулятор освободил "Северный поток" от правил газовой директивы ЕС на ближайшие 20 лет.
Газовый закон стран Евросоюза создавал ряд сложностей для реализации проекта. Например, в документе были правила: компания, реализующая строительство газопровода, должна принадлежать одной из стран ЕС. Поэтому немецкий регулятор изначально выступил с отказом - для освобождения газопровода от новых правил требуется, чтобы он был закончен до мая 2019 года.
- Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение об освобождении газопровода «Северный поток» из-под действия ключевых положений Газовой директивы ЕС,- сообщил оператор Nord Stream.
Ограничения сняты для строительства магистрали на территории Германии, включая морской участок.
Поправки к газовой директиве пытались принять с осени 2019 года, но тогда договориться в Бундестаге не смогли.
ИСТОЧНИК KP.RU