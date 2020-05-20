Проект "Северный поток 2" освободили на 20 лет от норм газовой директивы ЕС

20 Май 2020 2020-05-20T18:27:11+03:00

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Немецкий регулятор освободил "Северный поток" от правил газовой директивы ЕС на ближайшие 20 лет.

Газовый закон стран Евросоюза создавал ряд сложностей для реализации проекта. Например, в документе были правила: компания, реализующая строительство газопровода, должна принадлежать одной из стран ЕС. Поэтому немецкий регулятор изначально выступил с отказом - для освобождения газопровода от новых правил требуется, чтобы он был закончен до мая 2019 года.

- Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение об освобождении газопровода «Северный поток» из-под действия ключевых положений Газовой директивы ЕС,- сообщил оператор Nord Stream.

Ограничения сняты для строительства магистрали на территории Германии, включая морской участок.

Поправки к газовой директиве пытались принять с осени 2019 года, но тогда договориться в Бундестаге не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU