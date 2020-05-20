Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против газовой директивы

20 Май 2020 2020-05-20T19:14:05+03:00

Аппеляцию можно подать в течение двух месяцев

Изменить размер текста: A A

Суд Евросоюза отклонил иск оператора проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 против газовой директивы.

В компании настаивали, что поправки в Газовой директиве - это "дискриминация отдельного коммерческого проекта - "Северный поток - 2", потому просили аннулировать эти правила. Поправки мешают реализации проекта.

- Верховный суд установил, что директива прямым образом не затрагивает интересы Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG,- сказано в пресс-релизе суда.

Ранее в МИД выражали обеспокоенность тем, что Еврокомиссия и США пытаются повлиять на ход реализации российского проекта.

Немецкий регулятор 20 мая заявил, что освобождает "Северный поток 2" от норм газовой директивы, но правила действуют только на территории Германии. Срок действия этих правил 20 лет и касаются в том числе морской части строительства проекта.

Магистраль должна пройти от Балтики в Германию.

ИСТОЧНИК KP.RU