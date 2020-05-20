2020-05-20T20:01:00+03:00
Общество

Кирилл Вышинский рассказал, почему голосовал за Зеленского

Исполнительный директор МИА «Россия Сегодня Кирилл Вышинский в эфире Радио «Комсомольская правда» признался, что голосовал дважды, в первом и втором этапе выборов
Юлия САЛЬНИКОВАМария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН
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Кирилл ВышинскийКирилл ВышинскийФото: REUTERS
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Журналист Кирилл Вышинский в интервью на Радио "Комсомольская правда" в в передаче "Вечерний диван" с ведущими Марией Бачениной и Сергеем Марданом рассказал, почему голосовал за Владимира Зеленского.

Голосовал он дважды, во время первого и второго тура.

- Мое голосование было два раза протестным: в первом туре голосовал за кандидата, который вышиб бы Порошенко и не пустил его во второй тур, но не вышло. А во втором туре у меня уже не было другого варианта, кроме как голосовать не за Порошенко,- сказал исполнительный директор МИА "Россия Сегодня".

При этом он, как и люди из его окружения, рассчитывали, что с приходом нового президента жизнь изменится, наступит справедливость. На нее Вышинский рассчитывал особенно - ведь в момент инаугурации он уже находился в камере СИЗО.

Но надежды рухнули, когда он узнал, что Зеленский назвал его освобождение делом, которое зависит не от закона, а от политического решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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