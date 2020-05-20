2020-05-20T20:12:40+03:00
Общество

Кирилл Вышинский о Зеленском: "Обаятельный актер, веселый малый, но совершенно не политик"

Журналист Кирилл Вышинский дал интервью в эфире Радио "Комсомольская правда"
Юлия САЛЬНИКОВАМария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН
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Кирилл ВышинскийКирилл ВышинскийФото: REUTERS
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Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский на Радио «Комсомольская правда» в передаче "Вечерний диван" рассказал о своем впечатлении от президента Владимира Зеленского.

Журналист признался, что голосовал за него на выборах, и тогда, как и многие украинцы, ждал, что жизнь с приходом нового лидера изменится. Но прошел год, некоторые граждане Украины назвали себя разочаровавшимися, а сам президент вынужден был признать - одного срока не хватит, чтобы выполнить все обещания, озвученные в период предвыборной кампании.

- Есть такой закон, который гласит, что рано или поздно человек добирается до высшей степени собственной некомпетентности. Вот Зеленский – на самой высокой ступени. Он абсолютно некомпетентный человек как политик. Он по-прежнему обаятельный актер, веселый малый, но совершенно не политик. Иногда даже не понимает, что по Конституции находится в компетенции президента,- рассказал Кирилл Вышинский.

Вышинский на момент ареста был главным редактором РИА Новости Украина. Его обвинили в госизмене, он освобожден незадолго до процедуры обмена задержанными между Москвой и Киевом. Он был в числе 35 человек, которых отправили в рамках этой процедуры из Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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