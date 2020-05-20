2020-05-20T20:14:44+03:00
Общество

Самый холодный день месяца: 21 мая в Москве ожидается дождь и мокрый снег

Температура воздуха днем поднимется лишь до плюс 8-10 градусов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Снег и дождь ожидаются в Московском регионе 21 маяСнег и дождь ожидаются в Московском регионе 21 маяФото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

21 мая в Москве и Московской области может выпасть аномальное количество осадков, почти половина месячной нормы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Синоптики предупреждают москвичей о сильных дождях, мокром снеге и совсем не майской погоде. Температура воздуха днем поднимется всего до плюс 8-10 градусов.

- Такие температурные показатели приходятся по климату на первую декаду апреля, то есть по климату москвичи будут отброшены на 1,5 месяца назад. А такой интенсивности осадки случаются в этот день лишь однажды в четверть века, - приводит сообщение "Фобос" "Агентство Москва".

Потепление москвичей ждет не раньше 25 мая. Зато в последнюю пятидневку месяца жители столицы ощутят настоящее лето. Сайт Kp.ru писал о том, что в конце мая в Москве установится вполне приятная погода, +20...+25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Коммунарке 160 пациентов с коронавирусом: самый низкий показатель с начала мая
Вышинский рассказал, будет ли очередной Майдан на Украине
Самый холодный день месяца: 21 мая в Москве ожидается дождь и мокрый снег
Кирилл Вышинский о Зеленском: "Обаятельный актер, веселый малый, но совершенно не политик"
Кирилл Вышинский рассказал, почему голосовал за Зеленского
Вышинский: Зеленский сказал, что мое освобождение зависит не от закона, а от политического решения
В ВОЗ нет данных о повышающих летальность коронавируса мутациях
В отелях Египта запретили шведский стол из-за коронавируса
Турция в июне не примет туристов из России и других стран, где много случаев коронавируса
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против газовой директивы
За сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом в мире
Порошенко назвал сфабрикованными аудиозаписи "разговора с Байденом"
Проект "Северный поток 2" освободили на 20 лет от норм газовой директивы ЕС
США требуют от Китая компенсацию за коронавирус в 9 триллионов долларов
Россияне стали реже платить за коммуналку
В Москве неизвестные ранили трех человек
В России могут разрешить подавать заявления в полицию онлайн