Самый холодный день месяца: 21 мая в Москве ожидается дождь и мокрый снег

20 Май 2020 2020-05-20T20:14:44+03:00

Изменить размер текста: A A

21 мая в Москве и Московской области может выпасть аномальное количество осадков, почти половина месячной нормы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Синоптики предупреждают москвичей о сильных дождях, мокром снеге и совсем не майской погоде. Температура воздуха днем поднимется всего до плюс 8-10 градусов.

- Такие температурные показатели приходятся по климату на первую декаду апреля, то есть по климату москвичи будут отброшены на 1,5 месяца назад. А такой интенсивности осадки случаются в этот день лишь однажды в четверть века, - приводит сообщение "Фобос" "Агентство Москва".

Потепление москвичей ждет не раньше 25 мая. Зато в последнюю пятидневку месяца жители столицы ощутят настоящее лето. Сайт Kp.ru писал о том, что в конце мая в Москве установится вполне приятная погода, +20...+25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU