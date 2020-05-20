2020-05-20T21:30:21+03:00
Общество

В Госдуму внесли законопроект об отказе от контрсанкций для закупки жизненно необходимых товаров

Речь о товарах, аналоги которых в России не производят
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
К жизненно важным товарам относятся в том числе лекарстваК жизненно важным товарам относятся в том числе лекарстваФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк предложили отказаться от ответных санкций для закупки товаров, которые не производятся в России и не имеют аналогов в нашей стране. Речь идет только о жизненно необходимых товарах.

Законопроект уже внесен в Госдуму. Исключение может быть, по версии составителей документа, также для иностранных товаров, аналоги которых есть в России, "но которые в силу особых условий, например режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации", стали дефицитными. Например, маски, средства защиты для врачей, медоборудование.

Напомним, в 2018 году Госдума приняла закон об ответных мерах на санкции США и их антироссийских партнеров. Товары, производящиеся в этих странах, попадают под эмбарго, ввоз их в Россию запрещен. С того же года некоторую продукцию из США можно завозить в Россию, но только при условии дополнительных пошлин для компании-производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые объяснили более высокую смертность мужчин от коронавируса
В Госдуму внесли законопроект об отказе от контрсанкций для закупки жизненно необходимых товаров
На портале Госуслуги запустили сервис для оформления выплаты на детей
В Коммунарке 160 пациентов с коронавирусом: самый низкий показатель с начала мая
Вышинский рассказал, будет ли очередной Майдан на Украине
Самый холодный день месяца: 21 мая в Москве ожидается дождь и мокрый снег
Кирилл Вышинский о Зеленском: Обаятельный актер, веселый малый, но совершенно не политик
Кирилл Вышинский рассказал, почему голосовал за Зеленского
Вышинский: Зеленский сказал, что мое освобождение зависит не от закона, а от политического решения
В ВОЗ нет данных о повышающих летальность коронавируса мутациях
В отелях Египта запретили шведский стол из-за коронавируса
Турция в июне не примет туристов из России и других стран, где много случаев коронавируса
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против газовой директивы
За сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом в мире
Порошенко назвал сфабрикованными аудиозаписи "разговора с Байденом"
Проект "Северный поток 2" освободили на 20 лет от норм газовой директивы ЕС
США требуют от Китая компенсацию за коронавирус в 9 триллионов долларов
Россияне стали реже платить за коммуналку
В Москве неизвестные ранили трех человек
В России могут разрешить подавать заявления в полицию онлайн