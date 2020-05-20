В Госдуму внесли законопроект об отказе от контрсанкций для закупки жизненно необходимых товаров

20 Май 2020 2020-05-20T21:30:21+03:00

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Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк предложили отказаться от ответных санкций для закупки товаров, которые не производятся в России и не имеют аналогов в нашей стране. Речь идет только о жизненно необходимых товарах.

Законопроект уже внесен в Госдуму. Исключение может быть, по версии составителей документа, также для иностранных товаров, аналоги которых есть в России, "но которые в силу особых условий, например режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации", стали дефицитными. Например, маски, средства защиты для врачей, медоборудование.

Напомним, в 2018 году Госдума приняла закон об ответных мерах на санкции США и их антироссийских партнеров. Товары, производящиеся в этих странах, попадают под эмбарго, ввоз их в Россию запрещен. С того же года некоторую продукцию из США можно завозить в Россию, но только при условии дополнительных пошлин для компании-производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU