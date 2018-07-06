2018-07-06T15:42:25+03:00
В мире

Россия ввела дополнительные пошлины на импорт ряда товаров из США

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российская Федерация вводит дополнительные пошлины на импорт некоторых товаров из США в размере 25-40%. Соответствующее постановление 6 июля подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Как говорится в сообщении Минэкономразвития РФ, данная мера является ответной на введенные Вашингтоном весной 2018 года пошлины на сталь и алюминий.

Как отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, ограничительные меры коснутся нефтегазового оборудования и оптоволокна из США, а также строительно-дорожной техники.

"Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25% до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России», - сказал Орешкин.

Кроме того, будут увеличены пошлины на инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, добавил министр.

Весной 2018 года президент США Дональд Трамп увеличил экспортные пошлины на сталь и алюминий на 10% и 25% соответственно. Данная мера коснулась и России, как экспортера данной продукции.

В конце июня 2018 года Москва обратилась с иском во всемирную торговую организацию, считая введенные США меры недобросовестной конкуренцией.

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