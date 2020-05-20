Госсекретарь США обвинил главу ВОЗ в "необычайно тесных отношениях" с Китаем задолго до пандемии

20 Май 2020 2020-05-20T21:56:13+03:00

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Госсеккретарь США Майк Помпео заподозрил главу ВОЗ в связях с китайскими властями, причем это сотрудничество якобы появилось задолго до пандемии. Он и ранее заявлял, что всемирная организация прикрывает Китай. Основная версия американцев - в КНР утаивали реальную картину с эпидемией, чтобы нарастить собственные мощности, сделать запас медикаментов, средств защиты, аппаратов для больниц.

- Насколько я знаю, у доктора Тедроса (директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус - ред.) были необычно тесные связи с Пекином задолго до того, как началась пандемии, и это вызывает глубокое беспокойство,- сказал Помпео.

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ИСТОЧНИК KP.RU