США требуют от Китая компенсацию за коронавирус в 9 триллионов долларов

20 Май 2020 2020-05-20T18:15:54+03:00

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Американские власти требуют от Китая компенсацию за коронавирус, которая в миллионы раз больше, чем сумма предложенная КНР.

Изначально китайские власти сами выступили с инициативой помочь восстановить экономику наиболее пострадавших стран от пандемии. Назвали сумму - 2 миллиарда долларов, выплатят ее за два года на всех. Больше всего получат развивающиеся страны.

США считается самой пострадавшей страной - здесь наибольшее число погибших и зараженных - 2 миллиарда для американцев недостаточно. Госсекретарь США Майк Помпео оценил ущерб от эпидемии в 9 триллионов долларов.

- Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожный, если сравнить с той ценой, которую из-за них заплатил мир. Компенсация должна быть более 9 трлн долларов, согласно нашим подсчетам,- приводит его слова ТАСС.

Помпео напомнил также о 36 миллионах американцев, которые из-за пандемии лишились работы.

В США ранее уже говорили, что 2 миллиарда - недостаточная компенсация со стороны Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU