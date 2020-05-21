Группа Little big рассказала о новом достижении

21 Май 2020 2020-05-21T02:21:25+03:00

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Клип рэйв-группы Little big на трек "AK-47" уже преодолел отметку в 50 миллионов просмотров на YouTube.

- Видеоклип "Ak-47" набрал 50 миллионов просмотров на YouTube! - сообщили на официальной странице Little big в "Вконтакте".

Музыкальный коллектив пояснил, что ролик был размещен на видеохостинге еще сентябре 2018 года, однако он до сих пор активно продолжает набирать просмотры.

В клипе Илья Прусикин и другие члены группы попадают в различные сюжеты диснеевских мультфильмов, например в "Алладина", "Пиноккио" и даже "Короля Льва". В видео также оказались задействованы персонажи из мульт-сериала "Рика и Морти", которым вместе с Прусикиным пришлось отстреливаться от инопланетян автоматом Калашникова.

LITTLE BIG - AK-47 (music video)..

ИСТОЧНИК KP.RU