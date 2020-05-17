17 Май 2020 2020-05-17T00:43:52+03:00

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Роттердам возвращается в качестве принимающего города Евровидения в 2021 году. Об этом 17 мая стало на сайте конкурса сообщили организаторы мероприятия.

- Европейский вещательный союз и его голландские члены рады заключить соглашение о проведении конкурса Евровидение 2021 в Роттердаме на Ahoy Arena, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавирусной инфекции голландский город должен был принять участников международного музыкального конкурса в этом месяце.

- Мы очень рады, что теперь мы можем двигаться вперед. Важно, чтобы в следующем году Евровидение вернулось, и мы рады, что наши участники в Нидерландах приняли на себя обязательство вернуть это любимое шоу зрителям всего мира, - приводятся слова нового исполнительного директора Евровидение.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал, что от России в 2020 году должна была поехать рэйв-группа Little Big.

Евровидение-2021 состоится в Роттердаме.

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ИСТОЧНИК KP.RU