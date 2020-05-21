2020-05-21T07:17:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости на утро 21 мая 2020: названа группа людей с высоким риском смерти при коронавирусе

Мы собрали последние новости на утро 21 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новостиПоследние новостиФото: Андрей АБРАМОВ
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Последние новости на утро 21 мая 2020 года: эксперты назвали группу людей, которые имеют более высоки риск смерти от коронавируса. По словам члена-корреспондента РАН Натальи Мокрышевой, наиболее высокий процент летального исхода может быть у пациентов с нарушениями обмена веществ. В группу риска, по мнению врача, можно отнести тех, кто страдает от сахарного диабета, имеет болезни надпочечников и аутоиммунные заболевания. Соотношение смерти примерно в 2-4 раза выше, чем у людей, которые не имеют этих болезней.

Тем временем, специалист Миндрзава Галина Иванова рассказала, сколько времени потребуется для полного восстановления организма человека, который переболел коронавирусом. Врач заявила, что в среднем на реабилитация должно уходить 2-3 месяца. Однако во многом этот показатель индивидуальный, поскольку зависит от организма.

Пока одни врачи борются с коронавирусом, другие предрекают осенний взрыв в России по количеству заболеваний раком. Онколог считает, что из-за нагрузки на онкологические стационары в связи с перепрофилированием больниц под лечение коронавирусной инфекции, специалисты могут опоздать с выявлением раковых опухолей.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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