Названы сферы, которые максимально останутся на удлаленке после снятия ограничений

21 Май 2020 2020-05-21T09:58:21+03:00

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Эксперты ВНИИ труда рассказали, как изменится рынок труда после снятия ограничений по коронавирусу. Многие сферы предпочтут совмещать традиционный режим с домашним офисом. Число вакансий на удаленку в ближайшее время может вырасти.

Серьезный прирост ожидается в дистанционной торговле. Это объясняется развитием электронных сервисов продаж и востребованности доставки товаров.

Удаленные специалисты будут активно трудиться в финансовой и страховой сфере, консультировать бизнес, заниматься аудитом и подбором кадров. Не исключено, что в дистанционный формат перейдут и некоторые государственные услуги.

Больше онлайн-вакансий будет представлено в сфере образования, культуры и досуга. За этой формой работы будущее у компаний, оказывающих услуги по технической поддержке.

- Эксперимент по переходу на удаленку в условиях пандемии открыл для многих людей новые возможности. Стоит ожидать, что предприятия будут больше инвестировать в развитие бизнес-моделей, связанных с такой формой занятости, - комментируют RT во ВНИИ труда.

Ранее специалисты посоветовали где проще всего устроиться на удаленную работу, а также советы специалистов, как подстраховаться, чтобы вас с этой удаленкой не кинули.

Тем вренем жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко полагает, что при соблюдении эпидемиологических норм уличные кафе могут возобновить работу уже на следующей неделе, сообщает Пятый канал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771786" frameborder="0"></iframe> Видеоляпы удаленки.Еще недавно все мечтали об удаленной работе: солнце, море, песок…. и ноутбук. Но суровые реалии «удаленки» говорят об обратном…

ИСТОЧНИК KP.RU