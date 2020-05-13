Где проще всего устроиться на удаленную работу

Карантинные ограничения заставили большинство работодателей терпимее относиться к удаленной работе. И подтолкнули развитие всего дистанционного — от интернет-торговли до сервисов для проведения видеоконференций и онлайн-обучения. «КП» проанализировала, как в связи с этим изменился характер вакансий, связанных с работой из дома.

1.Информационные технологии

Как признают опрошенные «КП» эксперты, эта сфера как была, так и остается номером один по возможностям и числу вакансий, связанных именно с удаленной работой.

-У нас IT-компания и мы остро нуждаемся в разработчиках, - рассказывает управляющий партнер ruvds.com Никита Цаплин. - Сейчас на рынке вакансий больше, чем соискателей. Самые востребованные - программисты под iOS, Android и фронтендеры (это те, кто разрабатывает интерфейс и пользовательскую часть программы, — то, что видим мы как юзеры). Работать можно хоть из дома, хоть вообще из другой страны.

Не хватает и специалистов, обслуживающих всевозможные системы онлайн-связи. Все ж ушло в онлайн, а многие ресурсы на такой напор не были рассчитаны. Это касается как глобальных сервисов, например, по проведению видеоконференций, так и нужд отдельных торговых предприятий, спешно налаживающих доставку с заказом через сайт. По тем же причинам вырос спрос на специалистов по информационной безопасности.

Спектр зарплат в IT-сфере очень разный, но в целом они выше среднероссийских.

Чаще других работают на удаленке специалисты в интернет-технологиях.Фото: Shutterstock

2.Продажи, маркетинг, реклама

Менеджеры по продажам — по-прежнему одна из самых популярных вакансий. Только там теперь появилось слово «удаленные». Функции — все те же, но на домашнем телефоне и компьютере.

Набирают людей в колл-центры и чат-поддержку (это те, кто вам отвечает в выпадающем окошечке на сайте фирмы). Зарплаты там, правда, не очень большие (в основном вокруг 20 тысяч).

- Сммщики, таргетологи, копирайтеры, пиарщики и ряд других «классических» профессий также востребованы, - говорит HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Галкова.

Да, именно сейчас некоторые компании вспомнили про маркетинг и пиар — из страха, что за время самоизоляции растеряют всех клиентов, включая тех, кто мог бы заказать что-то дистанционно. Поэтому усилили работу в соцсетях (нужны сммщики и таргетологи). И бросились переделывать сайты. Ведь клиенту теперь надо сделать выбор, ориентируясь лишь на картинки и описания (привалило работы веб-дизайнерам и копирайтерам).

3. Административный персонал

Новое веяние на рынке труда — спрос на удаленных помощников. Это что-то вроде дистанционно работающего секретаря или референта.

- Публичные люди уже оценили прелести такого помощника. В задачи этого специалиста сейчас входит работа с письмами, с рекламодателями, с комментариями, это может быть организация встреч и командировок, - рассказал «КП» основатель международного онлайн-университета Swiss International Institute Lausanne Иван Петуховский.

Новое веяние на рынке труда — спрос на удаленных помощников.Фото: Shutterstock

Еще одна популярная вакансия - оператор или модератор базы данных. Звучит сурово, но зачастую это просто человек, который фиксирует всю входящую и исходящую электронную документацию фирмы. Или какую-то важную информацию. Например, входящие заказы от клиентов и кто будет их исполнять.

4.Образование

Разнообразные онлайн-школы, которые могут научить хоть чему-то полезному, сейчас в шоколаде. В связи с этим вырос спрос на онлайн-преподавателей. Особенно тех, кто обучает языкам и продвижению своих товаров и бизнеса дистанционно (см. пункт 2).

- Да, онлайн-школы набирают преподавателей, но при этом нужно понимать, что просто лекция по скайпу - это не онлайн-образование. Нужно владеть специфическими методиками, инструментами, понимать специфику онлайн-преподавания, - поделилась HR директор онлайн-школы иностранных языков Юлия Мамян.

А вот еще характерные вакансии эпохи пандемии с порталов HeadHunter и SuperJob: педагог дошкольного образования онлайн со знанием специфики Инстаграм и ВКонтакте, сотрудник учебного отдела на электронный документооборот, авторы тестов. Все — удаленно.

5.Онлайн-консультации

Пандемия показала, что консультацию психолога или даже логопеда прекрасно можно получить и по скайпу. И совсем не обязательно ради этого куда-то тащиться на другой конец города. Консультантам такой поворот дела тоже крайне выгоден: не надо тратиться на аренду помещения.

Первыми, естественно, сориентировались частно практикующие специалисты. Но сейчас появились и вакансии центров. Особый спрос на медицинские консультации онлайн (в тех сферах, где это возможно) и услуги психологов (в связи со всеобщей депрессухой).

ВОПРОС РЕБРОМ

А МЕНЯ НЕ ОБМАНУТ С ЭТОЙ УДАЛЕНКОЙ?

Этим вопросом задаются многие из тех, для кого удаленная работа в новинку. Тем более, что тут внес коррективы режим самоизоляции, из которого большая часть России только начинает выходить. Теперь часто соискателей не зовут в офис, собеседования проводятся по скайпу, документы, которые нужно подписать, присылаются по электронной почте.

Многим это психологически тяжело: как это, не увидеть будущий рабочий коллектив и даже шефа вживую? И не кинут ли при таком заочном трудоустройстве?

Вот несколько наиболее важных советов от специалистов.

1.Обязательно заключайте договор.

- Удаленная работа — это официальная работа, условия которой обсуждаются с работодателем совершенно так же, как и при обычном трудоустройстве. Договор должен быть оформлен с первого дня испытательного срока - пожалуй, это единственный способ избежать неприятностей, - советует основатель системы поиска вакансий ГородРабот.ру Федор Голубев.

В договоре должно быть четко прописано, что вы будете делать и сколько за это заплатят.

Особых проблем с заключением договора удаленно нет. Вам присылают скан документа, вы его подписываете, сканируете — и посылаете обратно. У вас соответственно в электронной почте должен быть документ с обоими подписями — вашей и работодателя.

Ничего сложного, но желательно иметь дома принтер. А в качестве сканера сгодится хороший смартфон. И главное — внимательно прочитать договор, не отвлекаясь от его сути на технические моменты.

2. Удаленная работа часто носит проектный характер. То есть вас берут не на постоянную службу, а под конкретный проект. Правила те же самые — обязателен договор с четкими условиями сотрудничества.

3. Отдельный момент — разовые работы. Пренебрегать ими не надо — особенно, если других вариантов пока нет. Но если вы не опытный удаленщик, лучше в таких случаях общаться с работодателями через специальные биржи труда или сервисы для фрилансеров. Они берут на себя формальности и обеспечивают безопасность сделки для обеих сторон.

В иных вариантах специалисты рекомендуют обязательно брать предоплату — хотя бы 30-35% будущего гонорара.

И банальный, но по-прежнему актуальный совет — не вестись на обещания «высоких заработков в интернете» от непонятных структур. Прежде чем связываться со своим предполагаемым работодателем, наведите о нем справки в интернете. Чтоб фирма занималась чем-то полезным и высокооплачиваемым и о ней не было никакой внятной информации — так сейчас не бывает.

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