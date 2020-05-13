2020-05-13T13:16:45+03:00
Экономика

Где проще всего устроиться на удаленную работу

А также советы специалистов, как подстраховаться, чтобы вас с этой удаленкой не кинули
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Карантинные ограничения заставили большинство работодателей терпимее относиться к удаленной работе. И подтолкнули развитие всего дистанционного — от интернет-торговли до сервисов для проведения видеоконференций и онлайн-обучения. «КП» проанализировала, как в связи с этим изменился характер вакансий, связанных с работой из дома.

1.Информационные технологии

Как признают опрошенные «КП» эксперты, эта сфера как была, так и остается номером один по возможностям и числу вакансий, связанных именно с удаленной работой.

-У нас IT-компания и мы остро нуждаемся в разработчиках, - рассказывает управляющий партнер ruvds.com Никита Цаплин. - Сейчас на рынке вакансий больше, чем соискателей. Самые востребованные - программисты под iOS, Android и фронтендеры (это те, кто разрабатывает интерфейс и пользовательскую часть программы, — то, что видим мы как юзеры). Работать можно хоть из дома, хоть вообще из другой страны.

Не хватает и специалистов, обслуживающих всевозможные системы онлайн-связи. Все ж ушло в онлайн, а многие ресурсы на такой напор не были рассчитаны. Это касается как глобальных сервисов, например, по проведению видеоконференций, так и нужд отдельных торговых предприятий, спешно налаживающих доставку с заказом через сайт. По тем же причинам вырос спрос на специалистов по информационной безопасности.

Спектр зарплат в IT-сфере очень разный, но в целом они выше среднероссийских.

Чаще других работают на удаленке специалисты в интернет-технологиях. Фото: Shutterstock

Чаще других работают на удаленке специалисты в интернет-технологиях.Фото: Shutterstock

2.Продажи, маркетинг, реклама

Менеджеры по продажам — по-прежнему одна из самых популярных вакансий. Только там теперь появилось слово «удаленные». Функции — все те же, но на домашнем телефоне и компьютере.

Набирают людей в колл-центры и чат-поддержку (это те, кто вам отвечает в выпадающем окошечке на сайте фирмы). Зарплаты там, правда, не очень большие (в основном вокруг 20 тысяч).

- Сммщики, таргетологи, копирайтеры, пиарщики и ряд других «классических» профессий также востребованы, - говорит HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Галкова.

Да, именно сейчас некоторые компании вспомнили про маркетинг и пиар — из страха, что за время самоизоляции растеряют всех клиентов, включая тех, кто мог бы заказать что-то дистанционно. Поэтому усилили работу в соцсетях (нужны сммщики и таргетологи). И бросились переделывать сайты. Ведь клиенту теперь надо сделать выбор, ориентируясь лишь на картинки и описания (привалило работы веб-дизайнерам и копирайтерам).

3. Административный персонал

Новое веяние на рынке труда — спрос на удаленных помощников. Это что-то вроде дистанционно работающего секретаря или референта.

- Публичные люди уже оценили прелести такого помощника. В задачи этого специалиста сейчас входит работа с письмами, с рекламодателями, с комментариями, это может быть организация встреч и командировок, - рассказал «КП» основатель международного онлайн-университета Swiss International Institute Lausanne Иван Петуховский.

Новое веяние на рынке труда — спрос на удаленных помощников. Фото: Shutterstock

Новое веяние на рынке труда — спрос на удаленных помощников.Фото: Shutterstock

Еще одна популярная вакансия - оператор или модератор базы данных. Звучит сурово, но зачастую это просто человек, который фиксирует всю входящую и исходящую электронную документацию фирмы. Или какую-то важную информацию. Например, входящие заказы от клиентов и кто будет их исполнять.

4.Образование

Разнообразные онлайн-школы, которые могут научить хоть чему-то полезному, сейчас в шоколаде. В связи с этим вырос спрос на онлайн-преподавателей. Особенно тех, кто обучает языкам и продвижению своих товаров и бизнеса дистанционно (см. пункт 2).

- Да, онлайн-школы набирают преподавателей, но при этом нужно понимать, что просто лекция по скайпу - это не онлайн-образование. Нужно владеть специфическими методиками, инструментами, понимать специфику онлайн-преподавания, - поделилась HR директор онлайн-школы иностранных языков Юлия Мамян.

А вот еще характерные вакансии эпохи пандемии с порталов HeadHunter и SuperJob: педагог дошкольного образования онлайн со знанием специфики Инстаграм и ВКонтакте, сотрудник учебного отдела на электронный документооборот, авторы тестов. Все — удаленно.

5.Онлайн-консультации

Пандемия показала, что консультацию психолога или даже логопеда прекрасно можно получить и по скайпу. И совсем не обязательно ради этого куда-то тащиться на другой конец города. Консультантам такой поворот дела тоже крайне выгоден: не надо тратиться на аренду помещения.

Первыми, естественно, сориентировались частно практикующие специалисты. Но сейчас появились и вакансии центров. Особый спрос на медицинские консультации онлайн (в тех сферах, где это возможно) и услуги психологов (в связи со всеобщей депрессухой).

ВОПРОС РЕБРОМ

А МЕНЯ НЕ ОБМАНУТ С ЭТОЙ УДАЛЕНКОЙ?

Этим вопросом задаются многие из тех, для кого удаленная работа в новинку. Тем более, что тут внес коррективы режим самоизоляции, из которого большая часть России только начинает выходить. Теперь часто соискателей не зовут в офис, собеседования проводятся по скайпу, документы, которые нужно подписать, присылаются по электронной почте.

Многим это психологически тяжело: как это, не увидеть будущий рабочий коллектив и даже шефа вживую? И не кинут ли при таком заочном трудоустройстве?

Вот несколько наиболее важных советов от специалистов.

1.Обязательно заключайте договор.

- Удаленная работа — это официальная работа, условия которой обсуждаются с работодателем совершенно так же, как и при обычном трудоустройстве. Договор должен быть оформлен с первого дня испытательного срока - пожалуй, это единственный способ избежать неприятностей, - советует основатель системы поиска вакансий ГородРабот.ру Федор Голубев.

В договоре должно быть четко прописано, что вы будете делать и сколько за это заплатят.

Особых проблем с заключением договора удаленно нет. Вам присылают скан документа, вы его подписываете, сканируете — и посылаете обратно. У вас соответственно в электронной почте должен быть документ с обоими подписями — вашей и работодателя.

Ничего сложного, но желательно иметь дома принтер. А в качестве сканера сгодится хороший смартфон. И главное — внимательно прочитать договор, не отвлекаясь от его сути на технические моменты.

2. Удаленная работа часто носит проектный характер. То есть вас берут не на постоянную службу, а под конкретный проект. Правила те же самые — обязателен договор с четкими условиями сотрудничества.

3. Отдельный момент — разовые работы. Пренебрегать ими не надо — особенно, если других вариантов пока нет. Но если вы не опытный удаленщик, лучше в таких случаях общаться с работодателями через специальные биржи труда или сервисы для фрилансеров. Они берут на себя формальности и обеспечивают безопасность сделки для обеих сторон.

В иных вариантах специалисты рекомендуют обязательно брать предоплату — хотя бы 30-35% будущего гонорара.

И банальный, но по-прежнему актуальный совет — не вестись на обещания «высоких заработков в интернете» от непонятных структур. Прежде чем связываться со своим предполагаемым работодателем, наведите о нем справки в интернете. Чтоб фирма занималась чем-то полезным и высокооплачиваемым и о ней не было никакой внятной информации — так сейчас не бывает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем рабочие дни отличаются от нерабочих, какой должна быть зарплата и могут ли уволить за пьянку на удаленке

Отвечаем на главные вопросы о начале трудовой деятельности после отмены периода нерабочих дней (подробности)

КСТАТИ

Работа во время карантина: шесть советов, которые помогут эффективно трудиться из дома

Корреспондент «КП» испробовал на себе плюсы и минусы удаленки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В больницах России находятся 400 очагов коронавируса
Названы фильмы, которые бьют рекорды просмотров в изоляции
В России отменили ОГЭ для 9-классников
В России перенесен ЕГЭ-2020
Мурашко рассказал, чем особенно коварен коронавирус
В Минздраве сообщили, когда появится лекарство от коронавируса
Жильцы частично обрушившегося дома в Москве назвали происшествие ожидаемым
Минздрав: 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом в России находятся на аппаратах ИВЛ
Дело сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, не переквалифицировали в самооборону
Глава Минздрава заявил, что скоро коронавирус будут лечить новыми способами
В России предложили дать регионам 21 миллион литров алкоголя для производства антисептиков
"Как будто в него напихали самые убойные механизмы": фантаст Перумов прокомментировал искусственность коронавируса
Мишустин: новый пакет поддержки граждан и экономики станет самым дорогим
Пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом
Эксперт объяснили, почему Польша спекулирует на «российской угрозе»
Климатолог, предсказавший России природные катаклизмы, объяснил свой прогноз
Психолог дал советы, чем занять ребенка в период изоляции
Эксперт рассказал, сколько можно прожить в самоизоляции без ущерба для психики
Врач объяснила, как COVID-19 влияет на беременность
Народные промыслы и торговлю через автоматы внесли в список отраслей, пострадавших от коронавируса