С приходом коронавируса россияне стали втрое чаще жаловаться на работодателей

21 Май 2020 2020-05-21T10:58:57+03:00

В Роструде рассказали, на что чаще всего жалуются россияне Фото: Ольга БОББ

Об этом свидетельствует статистика обращений в трудовую инспекцию

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С введением режима нерабочих дней в марте и по 20 мая россияне, в большинстве случаев, трудились из дома или сидели в вынужденном отпуске. За этот период в трудовую инспекцию поступило на треть больше жалоб на работодателей. Об этом свидетельствует статистика онлайн-обращений в ведомство.

Всего поступило 20,2 тысяч жалоб. За аналогичный период годом ранее было принято 6,4 тысячи обращений.

Самые популярные претензии к работодателям:

Незаконные увольнения, невыплата расчета – 28%,

Жалобы на насчет зарплаты – 26%,

Больничные, регистрация на бирже труда – 22%,

Прочие вопросы – 13%

Изменение условия труда - 3%,

Ответственность работодателя перед работником - 2%,

Вопросы приема на работу, рабочего времени – 1%.

В пресс-службе Роструда «Известиям» отметили, что сайт онлайнинспекция.рф — один из каналов обращения в ведомство. До пандемии россияне предпочитали обращаться лично, теперь же посредством портала или на горячую линию.

Во время звонков 90% обращений носят консультационный характер: задают вопросы про порядок оплаты труда, оформление трудовых отношений, изменение графика отпусков в связи с нерабочими днями.

Тем временем режим нерабочих дней привел к резкому увеличению числа безработных. В правительстве отметили, что за прошедшие два месяца число безработных выросло на 29% и превысило 1,6 миллиона человек. Для таких граждан будут предусмотрены дополнительные меры поддержки, в частности, общественные работы, пишет "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU