2020-04-14T17:57:41+03:00
Экономика

Роструд пояснил обязательства по выплатам зарплат в период коронавируса

В ведомстве отметили, что работодатель не может отказаться выплачивать заработную плату, ссылаясь на форс-мажор
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роструд пояснил обязательства по выплатам зарплат в период коронавирусаРоструд пояснил обязательства по выплатам зарплат в период коронавирусаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Роструде сообщили, что в условиях коронавируса работодатель не может отказаться выплачивать зарплату, ссылаясь на форс-мажор.

Более того, в организациях, на которых распространяется указ о нерабочих днях, работодатель не может урезать заработную плату из-за COVID-19. Уменьшение выплат сотруднику возможно только по соглашению сторон.

«Размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью», - передает стопкоронавирус.рф со ссылкой на ведомство.

При этом увольнение до 30 апреля для неработающих сотрудников возможно только по инициативе работника и соглашению сторон.

Напомним, в ходе своего второго обращения к гражданам президент России Владимир Путин Путин отметил, что объявленная ранее выходная неделя позволила выиграть время в борьбе с COVID-19, но угроза сохраняется, поэтому было принято решение пролить нерабочий период до 30 апреля. Однако в зависимости от ситуации даты могут корректировать.

Ранее сайт kp.ru, рассказывал, придется ли россиянам расплачиваться за выходной месяц рабочими субботами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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