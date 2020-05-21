2020-05-21T14:42:30+03:00
Общество

ЕГЭ начнётся 29 июня

Экзамен будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вуз в этом году
Ася КУЗНЕЦОВА
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ЕГЭ начнётся 29 июняЕГЭ начнётся 29 июняФото: Артем КИЛЬКИН
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России начнётся 29 июня, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Он отметил, что ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в 2020 году в высшее учебное заведение.

Школы помогут выпускникам подготовиться к сдаче ЕГЭ в дистанционном режиме, также сообщил президент.

При этом аттестат о среднем общем образовании выдадут всем выпускникам до 15 июня.

Ранее сайт KP.RU сообщал о решении Министерства просвещения России перенести сроки проведения ЕГЭ-2020. Тогда в ведомстве заявили, что он пройдёт позже 8 июня.

ОГЭ для 9-классников в этом году отменили. Итоговые оценки учащимся девятых классов выставят на основании годовых.

Путин: Единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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