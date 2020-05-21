ЕГЭ начнётся 29 июня

21 Май 2020 2020-05-21T14:42:30+03:00

Экзамен будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вуз в этом году

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России начнётся 29 июня, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Он отметил, что ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в 2020 году в высшее учебное заведение.

Школы помогут выпускникам подготовиться к сдаче ЕГЭ в дистанционном режиме, также сообщил президент.

При этом аттестат о среднем общем образовании выдадут всем выпускникам до 15 июня.

Ранее сайт KP.RU сообщал о решении Министерства просвещения России перенести сроки проведения ЕГЭ-2020. Тогда в ведомстве заявили, что он пройдёт позже 8 июня.

ОГЭ для 9-классников в этом году отменили. Итоговые оценки учащимся девятых классов выставят на основании годовых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780380" frameborder="0"></iframe> Путин: Единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU