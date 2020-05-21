Доля детей среди зараженных коронавирусом в России не превышает 7%
Доля детей среди заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет не более 7 процентов. Об этом на совещании с президентом 21 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- В общем количестве инфицированных с начала марта удельный вес детей не превышает семи процентов, если брать детей от рождения до совершеннолетия, - сообщила специалист.
До этого Анна Попова рассказала о том, как будут организованы летние смены в детских лагерях в текущем году на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации. По мнению экспертов, оздоровительную компанию в этом году можно проводить только на тех территориях страны, где медики наблюдают благоприятную ситуацию с распространением инфекции. При этом смены следует организовывать без выезда детей за пределы тех регионов, где они проживают. По новым рекомендациям Роспотребнадзора, дети в летних лагерях смогут отдыхать без использования защитных масок.
Кроме того, как сообщал сайт kp.ru, Анна Попова рассказала, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. В течение 10 дней наблюдается снижение выявляемых случаев заражения COVID-19.
Попова: «Доля детей среди заболевших коронавирусом в РФ не более 7%».
ИСТОЧНИК KP.RU
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