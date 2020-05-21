Предварительный график ЕГЭ 2020 опубликовал Рособрнадзор

21 Май 2020 2020-05-21T17:28:55+03:00

Экзамен будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы

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Рособрнадзор опубликовал предварительный график Единого государственного экзамена 2020 года.

29 июня - география, литература, информатика

2 и 3 июля – русский язык

6 июля - профильная математика

9 июля – история, физика

13 июля – обществознание, химия

16 июля - биология, письменный экзамен по иностранному языку

18 и 20 июля - устный экзамен по иностранному языку

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что сдача ЕГЭ в 2020 году стартует 29 июня и напомнил, что экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Остальным оценки в аттестат выставят на основе годовых отметок.

Как уточнил российский лидер, те одиннадцатиклассник, которые не смогу написать выпускной экзамен в июле, получат возможность сделать это в августе. Атестаты о среднем общем образовании всем выпускникам выдадут до 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU