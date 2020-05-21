Предварительный график ЕГЭ 2020 опубликовал Рособрнадзор
Рособрнадзор опубликовал предварительный график Единого государственного экзамена 2020 года.
29 июня - география, литература, информатика
2 и 3 июля – русский язык
6 июля - профильная математика
9 июля – история, физика
13 июля – обществознание, химия
16 июля - биология, письменный экзамен по иностранному языку
18 и 20 июля - устный экзамен по иностранному языку
Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что сдача ЕГЭ в 2020 году стартует 29 июня и напомнил, что экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Остальным оценки в аттестат выставят на основе годовых отметок.
Как уточнил российский лидер, те одиннадцатиклассник, которые не смогу написать выпускной экзамен в июле, получат возможность сделать это в августе. Атестаты о среднем общем образовании всем выпускникам выдадут до 15 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU