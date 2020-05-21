2020-05-21T17:29:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые из Гарварда успешно испытали вакцину от коронавируса

У испытуемых обезьян появился иммунитет против заболевания
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ученые из Гарварда успешно испытали вакцину от коронавирусаУченые из Гарварда успешно испытали вакцину от коронавирусаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Специалисты из Гарвардской медицинской школы провели успешные испытания вакцины от коронавирусной инфекции на макаках-резусах. После введения лекарства у животных появился иммунитет от заболевания. Ученые подтвердили, что теперь приматы, переболевшие коронавирусом, защищены от повторного заражения. Выводы ученые опубликовал научный журнал Science.

Результаты первого исследования показали, что шесть потенциальных вакцин индуцировали реакцию со стороны антител в организмах макак и защищали их от инфекции. ДНК-вакцина в данном случае способствовала синтезу S-белка, которые отвечает за проникновение вируса в клетку тела.

В ходе исследования вакцины специалисты иммунизировали 25 приматов, еще 10 подопытных получили «пустышку». Спустя три недели животных подвергли воздействию частиц коронавируса. У животных, которые получили настоящую вакцину, вирусная нагрузка была снижена, у восьми из них коронавирус не выявили.

Следующее исследование показало, что десять излеченных от болезни обезьян развили естественный защитный иммунитет. Антитела в их крове обеспечили полную устойчивость организма к повторному заражению инфекцией.

Ранее отечественный иммунолог объяснил, почему смертность от коронавируса в России ниже, чем на западе. По мнению врача, это связано с тем, что нашей стране удалось лучше подготовиться к вспышке заболевания.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рамзан Кадыров находится под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус
США официально заявили о намерении выйти из договора по открытому небу
Ученые из Гарварда успешно испытали вакцину от коронавируса
Предварительный график ЕГЭ 2020 опубликовал Рособрнадзор
Первая партия аппаратов ИВЛ из США прибыла в Россию
Мать, обвиняемую в убийстве 9-месячного сына, арестовали на два месяца
Мэр в Перу притворился мертвым, чтобы избежать наказания за нарушение карантина
Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США
Рассекречены документы о зверствах нацистов в Смоленской области: детям отрезали уши и проламывали головы
Детям разрешат отдыхать в летних лагерях без ношения масок
Иммунолог объяснил, почему смертность от коронавируса в России ниже, чем на западе
Метро с доставкой на дом: У Московского метрополитена появился интернет-магазин сувениров
Российские ученые обошли американцев в разработках самого прочного сплава в мире
Путин потребовал не «задирать» цены на обучение в вузах на фоне ситуации с коронавирусом
Раненный во время взрыва в лаборатории Обнинска ученый умер в больнице
Мурашко сообщил о снижении уровня смертности в России
Стрельба на авиабазе США: один человек ранен
29 июня 2020 года в России пройдет ЕГЭ: порядок сдачи выпускных экзаменов
Тренер объяснил, почему команды РПЛ оказались в неравных условиях к началу возобновления сезона
Приближающееся лето спровоцировало повышение спроса на дачи и дома
Суд в Киеве обязал расследовать возможное вмешательство Байдена в работу экс-генпрокурора Украины
Попова: эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется
Доля детей среди зараженных коронавирусом в России не превышает 7%