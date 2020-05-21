Ученые из Гарварда успешно испытали вакцину от коронавируса

21 Май 2020 2020-05-21T17:29:15+03:00

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Специалисты из Гарвардской медицинской школы провели успешные испытания вакцины от коронавирусной инфекции на макаках-резусах. После введения лекарства у животных появился иммунитет от заболевания. Ученые подтвердили, что теперь приматы, переболевшие коронавирусом, защищены от повторного заражения. Выводы ученые опубликовал научный журнал Science.

Результаты первого исследования показали, что шесть потенциальных вакцин индуцировали реакцию со стороны антител в организмах макак и защищали их от инфекции. ДНК-вакцина в данном случае способствовала синтезу S-белка, которые отвечает за проникновение вируса в клетку тела.

В ходе исследования вакцины специалисты иммунизировали 25 приматов, еще 10 подопытных получили «пустышку». Спустя три недели животных подвергли воздействию частиц коронавируса. У животных, которые получили настоящую вакцину, вирусная нагрузка была снижена, у восьми из них коронавирус не выявили.

Следующее исследование показало, что десять излеченных от болезни обезьян развили естественный защитный иммунитет. Антитела в их крове обеспечили полную устойчивость организма к повторному заражению инфекцией.

Ранее отечественный иммунолог объяснил, почему смертность от коронавируса в России ниже, чем на западе. По мнению врача, это связано с тем, что нашей стране удалось лучше подготовиться к вспышке заболевания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU