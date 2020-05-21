Захарова ответила на заявление о «японском суверенитете» над Курилами

21 Май 2020 2020-05-21T19:08:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Решение Японии вернуть в «Синюю книгу по дипломатии» претензии на южную часть российских Курил формулировки о «японском суверенитете» противоречит поставленной задаче по улучшению отношений между Токио и Москвой. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы вынуждены вернуть коллег из Министерства иностранных дел Японии к реальности, а она такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит России в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН, и неоспорим», - заявил дипломат.

Напомним, Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На данный момент мирного договора между Москвой и Токио не существует и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности островов.

В минувший вторник, 19 мая, агентство Киодо сообщило, что Япония вернула формулировку о принадлежности «северных территорий» (Кунашир, Хабомаи, Итуруп, Шикотан), обозначив их в ежегодном докладе о взаимоотношениях с другими странами «Синяя книга по дипломатии» под формулировкой «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны».

ИСТОЧНИК KP.RU