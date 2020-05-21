Глава Минздрава рассказал, когда ждать первых результатов испытаний вакцины от коронавируса

21 Май 2020 2020-05-21T21:07:51+03:00

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Доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции в России идут по графику и без каких-либо сбоев. Первые результаты испытаний препарата должны появиться в конце июля. Об этом рассказал министр здравоохранения Мурашко.

ИСТОЧНИК KP.RU