2020-05-21T21:07:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава рассказал, когда ждать первых результатов испытаний вакцины от коронавируса

Мурашко сообщил, что доклинические испытания препарата идут по графику
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Глава Минздрава рассказал, когда ждать первых результатов испытаний вакцины от коронавирусаГлава Минздрава рассказал, когда ждать первых результатов испытаний вакцины от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции в России идут по графику и без каких-либо сбоев. Первые результаты испытаний препарата должны появиться в конце июля. Об этом рассказал министр здравоохранения Мурашко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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