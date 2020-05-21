Глава Минздрава рассказал, когда ждать первых результатов испытаний вакцины от коронавируса
Мурашко сообщил, что доклинические испытания препарата идут по графику
Глава Минздрава рассказал, когда ждать первых результатов испытаний вакцины от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции в России идут по графику и без каких-либо сбоев. Первые результаты испытаний препарата должны появиться в конце июля. Об этом рассказал министр здравоохранения Мурашко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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