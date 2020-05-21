21 Май 2020 2020-05-21T21:25:43+03:00

В Совфеде о выходе США из Договора по открытому небу: давно ясная стратегия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам Морозова, Вашингтон не хочет выполнять ни одно из соглашений, которое устанавливает баланс сил в мире

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу частью «давно ясной стратегией», которую Вашингтон использует, чтобы получить одностороннее военное преимущество.

Морозов обратил внимание на то, что США выходили из договора по ПРО, Договора РСМД и из Договора по открытому небу, по причине того, что их якобы нарушает Россия. По его словам, Вашингтон не скрывает, что отказывается от соглашений не по высказываемым публично причинам, «а для того, чтобы сохранить себе военное и политическое доминирование».

«Они не хотят выполнять ни одно из соглашений, которое устанавливает баланс сил в мире. Это попытка получить одностороннее военное преимущество. Другое дело, что это ещё ни разу за всю послевоенную историю американцам не удавалось», - приводит RT слова сенатора.

Как писал сайт kp.ru, 21 мая президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу и сообщил, что условия соглашения якобы не выполняла Москва. В то же время он указал на хорошие шансы для нового соглашения по контролю над вооружениями с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU