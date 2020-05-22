Названы правила поездок в поездах для туристов перед отпуском

22 Май 2020 2020-05-22T01:28:03+03:00

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Коронавирус вносит очередные изменения в жизнь людей. На этот раз они касаются правил для туристов передвижения на поезде.

Курсировать по стране теперь рейсы стали реже, по сокращенному расписанию. В РЖД для профилактики коронавируса ввели временные правила размещения пассажиров в вагонах (пока они действуют до 28 мая, вероятно, продлят).

Так, в купе теперь могут ехать только два человека, а в плацкарте - не больше трех в отсеке.

В вагонах, где предусмотрены сидячие места, если в ряду два кресла, может быть занятно лишь одно, и только то, которое расположено у окна, если три, то среднее место остается свободным. Таким образом в компании стараются всячески соблюдать социальную дистанцию граждан для безопасности.

Отмечается, что на семьи эти ограничения не распространяются. То есть мама, папа и двое детей могут спокойно ехать все вместе, например, в купе.

Ранее сайт kp.ru писал о правилах поездок в путешествия по стране на автомобиле. По прогнозам экспертов, именно короткие автомобильные поездки станут популярны после снятия карантинных мер. В соседние города, на природу, на выходные. А кто-то и на Черное море на своем авто рванет.

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ИСТОЧНИК KP.RU