Где и как будем проводить отпуск в 2020-м году: ответы на главные вопросы об отдыхе

МОЖНО ЛИ УЛЕТЕТЬ НА КУРОРТ?

Начнем с России. Самолеты по России летают, формально никаких ограничений на воздушное сообщение между регионами нет. Но. В апреле авиакомпании сократили свои расписания так, что в них осталось лишь 8% рейсов! И все равно в самолетах заняты в среднем всего 27% кресел (это данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта).

Во второй половине мая в небо над Россией каждый день взмывают в небо 355 – 360 самолетов, вместо почти 5 тысяч рейсов, которые были запланированы до коронавируса. А куда лететь, если везде самоизоляция, отели закрыты, фестивали отменены? И во многих регионах для прибывающих ввели обязательную 14-дневную изоляцию.

Но столь же очевидно, что спрос моментально вернется, как только в регионах отменят карантинные меры – в первую очередь в Краснодарском крае и Крыму, Москве и Санкт-Петербурге. И тут же в расписании появятся отмененные рейсы.

С 1 июня, кстати, возобновляет полеты по России лоукостер “Победа”. Обещает, что билеты этим летом будут стоит в среднем на треть дешевле, чем год назад.

ПОДОРОЖАЮТ ЛИ АВИАБИЛЕТЫ НА КУРОРТЫ?

Авиакомпаниям и пассажирам придется выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

Самые важные их них:

- На каждый рейс авиакомпаниям следует продавать только половину билетов – чтобы лишь 50% мест в салоне самолета были заняты. Смысл – соблюдение социальной дистанции.

- важно использовать в полете маски и перчатки – как членам экипажа, так и пассажирам. Авиакомпании должны иметь запас на борту – чтобы выдать пассажирам, у которых нет своих средств защиты. Из расчета одна маска на каждые 2 часа полета плюс еще одна дополнительно, а также не менее двух пар перчаток на каждого человека на борту.

- при посадке на рейс авиакомпании должны измерять у пассажиров температуру бесконтактным способом.

Подорожают ли билеты? Авиакомпаниям невыгодно продавать лишь половину мест! Эксперты в мнениях расходятся. Есть те (оптимисты, видимо), кто считает, что цены не вырастут. Перевозчикам, мол, сейчас хорошо хотя бы наполовину заполнить салоны.

А ЕСЛИ ЕХАТЬ ПОЕЗДОМ ИЛИ НА МАШИНЕ?

Поезда по России тоже ходят, как и междугородные автобусы. Хотя опять же по сокращенному расписанию. В РЖД для профилактики коронавируса ввели временные правила размещения пассажиров в вагонах (пока они действуют до 28 мая, вероятно, продлят):

- в купе теперь едут только два человека;

- в плацкартном вагоне – максимум трое в отсеке;

- в сидячих вагонах: если в ряду два кресла, может быть занятно лишь одно, у окна, если три – среднее место остается свободным.

- на семьи ограничения не распространяются. Мама, папа и двое детей могут ехать вчетвером в купе или сидеть рядом в “Сапсане”.

А если ехать на своей машине? По прогнозам экспертов, именно короткие автомобильные поездки станут популярны после снятия карантинных мер. В соседние города, на природу, на выходные. А кто-то и на Черное море на своем авто рванет.

И тут надо учитывать, какие ограничения действуют в тех регионах, которые вы проезжаете по дороге. Власти каждого региона сами принимают решения о введении пропусков или даже ограничении въезда в отдельные города.

Скажем, если выезжаете из Москвы – надо оформить электронный пропуск на всех, кто будет в машине. Он действует до тех пор, пока вы не выехали за пределы Московской области. Но система электронных пропусков введена и в других регионах России, хотя и не во всех. Так что алгоритм такой: смотрите по карте, какие субъекты федерации будут на вашем пути. И проверяете, нужен ли пропуск и как его получить (если цифровой, то, скорее всего, через «Госуслуги Стоп Коронавирус»). Например, в Тульскую область за три недели в мае не пустили больше 3 тысяч автомобилей – потому что цифрового пропуска не было. Однако правила меняются, важно уточнять их перед поездкой. Где? На официальном сайте администрации региона, у большинства из них есть разделы о борьбе с Covid-19.

ВМЕСТО ПЛЯЖА ЗАГОРАТЬ В ОБСЕРВАТОРЕ?

А еще важнее узнать, не придется ли вам провести весь отпуск на карантине. Часть регионов России ввели обязательную 14-дневный карантин или изоляцию в обсерваторе для прилетающих и приезжающих. Либо для всех, либо только для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга. В том числе курортные: Краснодарский край и Крым, Калининградская область и Алтайский край, а также популярные у туристов Татарстан, Иркутская область, Ставрополье (это не полный список).

Ситуация опять же меняется, и если думаете про вояж в августе – не надо вычеркивать из планов Ялту, Сочи и Байкал. Наверняка к тому времени препоны снимут. А вот если отпуск в начале июня, то да – может, и правда лучше дача или коттедж в лесу, чем обсерватор на берегу моря?

Крым,, весна 2020 года. Девушка на пустынной набережной в Алуште. Сергей Мальгавко/ТАСС

С другой стороны, если едете не в отель, а к родственникам или в свою анапскую квартиру, и не на неделю, а на все лето детей везете – может, и остаться в этой самой квартире на две недели, а потом, глядишь, и пляжи откроют.

ПОСЕЛЯТ ЛИ В ОТЕЛЬ ИЛИ К ЧАСТНИКУ?

Уже два месяца действует поручение премьер-министра Михаила Мишустина, по которому санатории, гостиницы, пансионаты, дома отдыха на курортах не имеют права размещать туристов. Командированных – можно. Запрет на федеральном уровне действует до 1 июня. Дальше все отдано на откуп регионам.

- С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях, - обрисовала ближайшие перспективы глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая Первом канале.

Почему коттеджи и апарт-отели? Они позволяют разместить отдыхающих, максимально сократив контакты с персоналом и другими гостями. В ресторан люди не ходят, еду готовят сами или заказывают. Правда, без бассейнов, спа, ресторанов, аниматоров и прочих «контактных» услуг.

Есть еще старый добрый частный сектор. Апартаменты, квартиры, загородные дома, гостевые дома вовсю предлагают на Booking.com и других сайтах бронирования.

РАБОТАЮТ ЛИ САНАТОРИИ?

Санатории – отдельная тема. Для них Роспотребнадзор тоже разработал рекомендации. И некоторые из них наверняка заставят вас поискать плюсы в дачном отдыхе:

- при заселении у гостей будут требовать тест на коронавируса с отрицательным результатом, сделанный не позднее чем за два дня до заезда. Также не должно быть контактов с заболевшими в течение 14 дней.

- каждый день отдыхающим будут измерять температуру, а с признаками ОРВИ изолируют.

- в номера поселять только по одному или семьей. То есть с подругой – нельзя.

- на пляже тоже придется соблюдать социальную дистанцию – шезлонги зонтики вплотную не ставить. Шезлонги после каждого позагоравшего надо дезинфицировать.

- в столовой или кафе – 2 метра между столами. И питаться надо в одиночку или с родственниками, с которыми живешь в одном номере. Курортные романы? Беседы о погоде и здоровье за ужином? Забудьте.

- от шведских столов не откажутся. Но у линии раздачи опять же должна быть разметка для соблюдения дистанции.

- во всех помещениях здравниц отдыхающие должны носить маску. На территории, в парке можно без нее.

ПРИНИМАЮТ ЛИ ГОСТЕЙ КРЫМ И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ?

В Краснодарском крае карантин продлен до 6 июня.

- Мы пока не готовы как курорт массово принимать гостей, - признает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. А это значит, что отели, рестораны, аквапарки не откроются. И остается обязательной 14-дневная изоляция в обсерваторе. Проще говоря: туристам в Сочи, Анапу, Геленджик пока ехать незачем.

С 1 июня в Краснодарском крае открываются санатории, имеющие медицинские лицензии. Гостиницы же заработают во второй половине или конце июня – но это губернатор “интуичит”, по его собственному выражению.

- В связи с продлением карантина в Краснодарском крае будем переносить туры на более поздние даты без доплат. И не факт, что это последнее продление, к сожалению, - поделилась с «КП» PR-директор «Интуриста» Дарья Домостроева.

В Крыму пока тоже закрыты отели, санатории и дома отдыха. Хотя режим строгой самоизоляции на полуострове и отменили. А вот обязательный карантин для приезжих – нет.

ПУСТЯТ ЛИ НАС В ТУРЦИЮ, ГРЕЦИЮ И ДРУГУЮ ЗАГРАНИЦУ?

Любители путешествий сейчас то и дело перекидывают друг другу обнадеживающие новости. О, Италия открывает границы! И Чехия тоже! И Турция и вовсе готова принять гостей из России. Но по факту сейчас туристу из России ни на один зарубежный курорт не улететь и не уехать. Международное авиасообщение закрыто, за исключением редких вывозных рейсов. Возобновится, по прогнозам министра транспорта Евгения Дитриха, в июле. И не сразу в полном объеме. Сухопутные границы вообще закрыты, так что через Финляндию и Беларусь тоже никак. Пока не работают консульства и визовые центры.

Санобработка столика кафе в Валенсии, Испания.Фото: REUTERS

Да и оптимистичные новости из солнечных стран надо читать внимательно.

Турция ждет гостей из России? Да, с 20 мая, но только на лечение, с определенными диагнозами, а не в “ол инклюзивы” Антальи. Чехия открыла границы? Да, но для выезда своих граждан в командировки и на учебу и для въезда граждан ЕС с теми же целями. Не для россиян и не для туризма. Той же Греции, прошедшей пандемию очень легко и готовой уже с июля запустить международный туризм, придется договариваться с коллегами по Шенгену. Кипру с его про-визами проще, средиземноморский остров с 15 июня готов пускать путешественников из благополучных по части коронавируса стран (России в списке нет). Хорватии – тоже.

- Хорватия уже открылась для гостей! А с 15 июня откроется и для туристов из стран, не входящих в ЕС. Работают пляжи, рестораны, национальные парки. Карантин не нужен! Ждем только самолетов, - приятно удивил Райко Ружичка, глава представительства Хорватского туристического сообщества в России.

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