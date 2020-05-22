Российские ученые успешно испытали вакцину от коронавируса на себе

22 Май 2020 2020-05-22T10:33:02+03:00

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Ученые из российского исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи проверили на себе векторную вакцину от коронавирусной инфекции. Опыт оказался успешным: в организме исследователей выработался иммунитет против заболевания, негативных эффектов после лекарства они не обнаружили, рассказал глава центра академик РАН Александр Гинцбург.

- Разработчики действительно испытывают вакцину на себе. Но не столько ради испытания, сколько для собственной защиты, чтобы в условиях пандемии они смогли продолжить свои исследования. Все, кто занимается разработкой, соответственно, защищены, - рассказал специалист в интервью «Интерфаксу».

Гинцбург отметил, что побочных эффектов отечественные ученые не обнаружили. Число коллег, которые уже ввели себе вакцины он не уточнила, но, по его словам, это большой круг сотрудников центра - разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

Речь идет о перспективной вакцину НИЦЭМ, созданной на основе ДНК аденовируса и встроенного в него коронавируса. Аденовирус используется для «переноски» частиц коронавирусной инфекции в ген клетки и запуска в ней синтеза белков оболочки. Таким образом организм человека как бы «знакомит» иммунную систему с болезнью и старается победить врага. Вакцины такого типа называются векторными.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ученые из Гарварда накануне провели успешные испытания вакцины от коронавируса на приматах. Почти у всех испытуемых обезьян после исследований появился стойкий иммунитет против заболевания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU