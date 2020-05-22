22 Май 2020 2020-05-22T10:45:09+03:00

В России от коронавируса умерли 150 человек за сутки Фото: REUTERS

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За минувшие сутки на территории России врачи зафиксировали 150 летальных исхода после заражения коронавирусной инфекции. Инфекцию за один день нашли к 8894 пациентов в 84 регионах государства. Об этом 22 мая рассказал оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Отмечается, что из новых зараженных 42,2 процента (3751 пациент) переносят инфекцию без каких-либо клинических симптомов. Все это лица, которые контактировали с другими зараженными. Наибольшее количество новых зараженных зафиксировано специалистами в Москве (+2988 пациентов с подтвержденным диагнозом), в Московской области (+824) и в Санкт-Петербурге (+389). За последние сутки от коронавируса вылечились 7144 жителя России.

С начала пандемии коронавирусной инфекции на территории страны зарегистрировано 326 448 случаев заражения во всех регионах государства. За весь период от вируса и осложнений после него погибли 3249 человек, выздоровели 99 825 человек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, стало известно, что российские ученые из исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи проверили на себе векторную вакцину от коронавирусной инфекции. Испытания оказались успешными: в организмах исследователей появился иммунитет против болезни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU